Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2022 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER CHI PERCORRE VIA CRISTOFORO COLOMBO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CUI SONO RIMASTI COINVOLTI 5 VEICOLI, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO Roma. CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA BIS, QUI PER LAVORI ABBIAMO CODE TRA VIA DI BACCANELLO E FORMELLO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO MANIFESTAZIONE IN CORSO IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LE LINEE BUS DI ZONA; MAGGIORI DETTAGLI IN MERITO SONO DISPONIBILI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT. INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA Roma-LIDO SABATO E FESTIVI TRENI IN SERVIZIO

