Varese | insegna a scuola per anni con laurea falsa | sequestrati 350 000 euro ad una “prof”

La Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un sequestro preventivo di beni e denaro per 350.000 euro nei confronti di una donna accusata di avere svolto per molti anni la professione di insegnante di scuola secondaria senza averne il titolo. L'importo sequestrato è riferibile alla retribuzione stipendiale e alle somme erogate dall'Inps a titolo. L'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Giorno

La donna ha potuto esercitare la professione grazie a un certificato di laurea tarocco: non si era mai iscritta all'università. L'operazione della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un sequestro preventivo di beni per 350mila euro a un'insegnante di scuola primaria della provincia di Varese che, per oltre 21 anni, ha insegnato con una dichiarazione di laurea falsa.