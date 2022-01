“The greatest showman” | riscoprilo su Disney Plus

“The greatest showman”: (ri)scoprilo su Disney Plus (Di sabato 15 gennaio 2022) Disney Plus contiene una grande quantità di contenuti e spesso è difficile decidere che cosa guardare. Dai classici ai Pixar, da Marvel a Star Wars ci sono film e serie TV per tutti i gusti. Sono qui per farvi (ri)scoprire qualche contenuto meno popolare che potreste aver voglia di (ri)vedere. Oggi parliamo di The greatest showman. The greatest showman è un film del 2017 distribuito in Italia da 20th Century Fox. Diretto da Michael Gracey, scritto da Jenny Bricks e Bill Condon ha come protagonista Hugh Jackman. Nel cast ci sono anche Zac Efron, Zendaya, Michelle Williams, Rebecca Ferguson e Keala Settle. The greatest showman trama e info Phineas Barnum è un ragazzo di umili origini che sposa l’amica d’infanzia proveniente da una ricca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 gennaio 2022)contiene una grande quantità di contenuti e spesso è difficile decidere che cosa guardare. Dai classici ai Pixar, da Marvel a Star Wars ci sono film e serie TV per tutti i gusti. Sono qui per farvi (ri)scoprire qualche contenuto meno popolare che potreste aver voglia di (ri)vedere. Oggi parliamo di The. Theè un film del 2017 distribuito in Italia da 20th Century Fox. Diretto da Michael Gracey, scritto da Jenny Bricks e Bill Condon ha come protagonista Hugh Jackman. Nel cast ci sono anche Zac Efron, Zendaya, Michelle Williams, Rebecca Ferguson e Keala Settle. Thetrama e info Phineas Barnum è un ragazzo di umili origini che sposa l’amica d’infanzia proveniente da una ricca ...

