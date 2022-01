Soleil Sorge in lacrime si sfoga con Davide: “Delia Duran mi accusa di aver fatto sesso con Alex” (Di sabato 15 gennaio 2022) Soleil Sorge si è sentita nuovamente attaccata da Delia Duran che ieri sera ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Soleil Sorge dopo la diretta di ieri sera è crollata e in lacrime si è sfogata con Davide Silvestri per le accuse che le ha rivolto Delia Duran, moglie di Alex Belli e nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Così parlando del rapporto tra Delia e Alex, Soleil ha detto: “Io ho sempre cercato di tutelare il loro rapporto, mi son sentita anche davanti alla mia famiglia a casa… non ci pensa nessuno alle cose che vengono a dirti”. Poi riferisce le accuse di Delia: “Siete ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 gennaio 2022)si è sentita nuovamente attaccata dache ieri sera hail suo ingresso nella casa più spiata d’Italiadopo la diretta di ieri sera è crollata e insi èta conSilvestri per le accuse che le ha rivolto, moglie diBelli e nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Così parlando del rapporto traha detto: “Io ho sempre cercato di tutelare il loro rapporto, mi son sentita anche davanti alla mia famiglia a casa… non ci pensa nessuno alle cose che vengono a dirti”. Poi riferisce le accuse di: “Siete ...

