Sabato 15 gennaio in Fvg 4.570 nuovi contagi e 12 decessi (Di sabato 15 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 11.912 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.533 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,87%. Sono inoltre 19.025 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.037 casi (15,96%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 40 – di cui 36 non vaccinate – e i pazienti ospedalizzati in altri reparti a 368. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d'età più colpita è quella da 0 a 19 anni (22,06%) seguita da 50-59 anni (17,88%), 40 a 49 anni (16,96%), 30-39 anni (13,46%) e 20-29 (13,31%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 12 persone: una donna di Spilimbergo di 98 anni (deceduta in ospedale), ...

Mov5Stelle : La politica deve dare una risposta concreta all’avanzata della mafia nella provincia di Foggia. Ecco perché, doman… - ItalianNavy : Non perdere l’occasione di visitare il #MuseoStoricoNavale di #Venezia, dal 14 al 30 gennaio tutti i venerdì, sabat… - teatrolafenice : ?? Sabato 15 e domenica 16 gennaio non vediamo l'ora di abbracciare il Maestro Charles Dutoit e tutto quello che di… - udine20 : Sabato 15 gennaio in Fvg 4.570 nuovi contagi e 12 decessi - - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Napoli su Tagliafico: si può, ma solo in prestito - La Gazzetta dello Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato gennaio Cosa ci insegna la storia dei voli fantasma europei Per iscriverti gratuitamente alla newsletter in arrivo ogni sabato mattina clicca qui e segui tutti ... ogni anno misura la febbre e a gennaio ci dà i risultati. Ecco, la crisi climatica non è ...

Nfl, via ai playoff: dove vedere le sfide verso il Super Bowl. Green Bay a caccia di Brady Il programma completo del weekend Sabato 15 gennaio ore 22.30: Cincinnati Bengals - Las Vegas Raiders. Domenica 16 ore 2.15: Buffalo Bills - New England Patriots. ore 19: Tampa Bay Buccaneers - ...

Sabato 15 gennaio Il Post Covid, manifestazioni No Green pass e No vax a Roma e Milano SABATO DI PROTESTE 15 gennaio 2022 15:22 Covid, manifestazioni No Green pass e No vax a Roma e Milano - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ...

Verissimo, ospite Arisa: ”Vorrei rappresentare l’Italia all’estero” Arisa, ospite a Verissimo, ha parlato dei suoi progetti futuri musicali, poi ha commentato l'esclusione dal Festival di Sanremo 2022 ...

