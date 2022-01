Napoli Eden | arte e creatività nei quartieri spagnoli

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 gennaio 2022)di Bruno Colella è un documentario in cui l’artista napoletana Annalaura di Luggo racconta in prima persona l’installazione di quattro sue gigantesche sculture in alluminio, in altrettanti luoghi iconici di: Piazza Municipio, Galleria Umberto I, Largo Santa Caterina e Largo Baracche. Già vincitore di otto Premi Internazionali sarà visibile sulla piattaforma del Ministero della cultura www.itsart.tv al linkStreaming – Guarda subito in HD – ITsARTe Cultura Italiana. Cosa si vede a? Il grande sforzo organizzativo e creativo della di Luggo per promuovere queste sculture, non a caso in alluminio (“il materiale riciclabile per eccellenza”), con l’aiuto di un gruppo di scugnizzi dei...