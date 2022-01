Marco Melandri ritratta: “Contagiato di proposito? Era una battuta” (Di sabato 15 gennaio 2022) Avevano fatto discutere non poco le parole rilasciate da Marco Melandri a mowmag.com e rilanciate dall’ANSA, relativamente alla sua interpretazione del Covid in un momento in cui si dibatte moltissimo sulle questioni legate al vaccino e alle soluzioni adottate dai vari Governi. Il riferimento a Novak Djokovic in Australia è emblematico Ebbene, l’ex centauro italiano aveva rilasciato queste dichiarazioni: “L’ho fatto apposta, per poter essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida. Chi prende la malattia è molto più protetto dopo. Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda. Io sono risultato positivo senza nemmeno accorgermi di avere ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Avevano fatto discutere non poco le parole rilasciate daa mowmag.com e rilanciate dall’ANSA, relativamente alla sua interpretazione del Covid in un momento in cui si dibatte moltissimo sulle questioni legate al vaccino e alle soluzioni adottate dai vari Governi. Il riferimento a Novak Djokovic in Australia è emblematico Ebbene, l’ex centauro italiano aveva rilasciato queste dichiarazioni: “L’ho fatto apposta, per poter essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida. Chi prende la malattia è molto più protetto dopo. Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda. Io sono risultato positivo senza nemmeno accorgermi di avere ...

