Love is in the air, spoiler turchi: Pina e Kerem avranno un futuro insieme? (Di sabato 15 gennaio 2022) Quella tra Pina e Kerem è subito apparsa come una relazione complicata, destinata a riservare molte sorprese ai fan di Love is in the air. Stando agli spoiler turchi, intorno a questa coppia, si svilupperanno diverse storyline e i colpi di scena non mancheranno. Pina è la cugina di Serkan ed è arrivata a Sile per collaborare con lui, ma presto verrà catapultata nella realtà della Art Life dove, di lì a poco, verrà inserito anche Kerem, l'assistente di Eda. I due giovani, sin dal loro primo incontro, si sono fatti la guerra e sono emerse le loro differenze sociali visto che Pina proviene da una famiglia ricca ed altolocata, mentre Kerem è un ragazzo di umili origini. Non a caso, il giovane ha affibbiato alla cugina di Serkan il ...

