L’altra partita a Strasburgo

Martedì il Parlamento europeo eleggerà il suo nuovo presidente e la deputata maltese del Ppe, Roberta Metsola, è la grande favorita per prendere il posto che è stato di David Sassoli. Ma per il futuro dell'istituzione è più importante un'altra partita che si sta giocando dietro le quinte delle trattative fra i grandi gruppi politici sulla spartizione degli incarichi politici: la permanenza o no del tedesco Klaus Welle, un'altra personalità del Ppe, come segretario generale. Se un presidente del Parlamento rimane in carica per due anni e mezzo, il segretario generale resta (in teoria fino alla pensione). Welle, che ha iniziato la sua carriera nella Cdu, è stato nominato nel 2009 e rimane uno degli ingranaggi chiave della gioiosa macchina da guerra del Ppe che domina le istituzioni dell'Ue. Dentro il Parlamento, Welle è onnipotente: niente viene deciso senza di lui, ...

