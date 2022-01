La Lazio cerca un attaccante, Tare ci prova per l’ex Milan! (Di sabato 15 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le strade di Muriqi e quelle della Lazio si divideranno già a gennaio. A renderlo noto è anche l’agente del bianco celeste, il quale riporta un effettivo interessamento del CSKA Mosca. Gianluca Lapadula BeneventoL’idea di queste ore è quella di riporTare in Serie A un centravanti che quest’anno sta facendo benissimo in un campionato come quello cadetto che sicuramente gli sta stretto: la scelta di Tare ricade su Gianluca Lapadula, centravanti del Benevento. Il giallorosso ha già fatto sapere di non voler far più parte del progetto sannita, tant’è che né per la partita con il Monza, né per quella di Ferrara con la Spal, l’italo peruviano non è stato convocato da Caserta. Il Benevento chiede 4,5 milioni, sicuramente si arriverà a molto meno. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le strade di Muriqi e quelle dellasi divideranno già a gennaio. A renderlo noto è anche l’agente del bianco celeste, il quale riporta un effettivo interessamento del CSKA Mosca. Gianluca Lapadula BeneventoL’idea di queste ore è quella di riporin Serie A un centravanti che quest’anno sta facendo benissimo in un campionato come quello cadetto che sicuramente gli sta stretto: la scelta diricade su Gianluca Lapadula, centravanti del Benevento. Il giallorosso ha già fatto sapere di non voler far più parte del progetto sannita, tant’è che né per la partita con il Monza, né per quella di Ferrara con la Spal, l’italo peruviano non è stato convocato da Caserta. Il Benevento chiede 4,5 milioni, sicuramente si arriverà a molto meno. VINCENZO BONIELLO

Advertising

msg_emanuele : RT @CicognaCMercato: Con l'uscita di #Muriqi la #Lazio cerca un vice #Immobile e sembra averlo trovato in #Burkardt , attaccante 21enne del… - CicognaCMercato : Con l'uscita di #Muriqi la #Lazio cerca un vice #Immobile e sembra averlo trovato in #Burkardt , attaccante 21enne… - Max_Mogavero : Aggiornamenti sul futuro di #Lapadula: #Sampdoria e #Torino sono tagliati fuori, ma occhio alla #Lazio che cerca un… - Alpa54933998 : @AlfredoPedulla Tranquillo Alfredo.. la Lazio cerca sempre altro se sono giocatori forti… ormai bassissime aspettative per rimanere deluso.. - flc_crea : @lukasJBL @FLC_CGIL_Lazio @Valeriaeffe @cgilnazionale @collettiva_news @FLCCGIL @flcgil_istat Si continua a evidenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio cerca Serie A: derby nerazzurro, è sfida pure tra bomber tra Atalanta e Inter ROMA - Con il successo della settimana scorsa sulla Lazio, ha raggiunto le otto vittorie consecutive in campionato, per non parlare del trionfo in ... Lautaro Martinez cerca il primo gol del 2022 anche ...

Lazio, spunta l'idea Lapadula per l'attacco ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Lazio cerca un vice Immobile e il nome nuovo sarebbe quello di Lapadula in uscita dal Benevento La Lazio sta cercando il vice Immobile. Diversi in nomi sulla lista e l'ultimo inserito è quello di ...

Il retroscena: Bajrami, il Sassuolo defilato. La Lazio cerca altro Alfredo Pedullà Salernitana-Lazio, Siviglia: “La parola chiave è la continuità. La saggezza di Radu può servire” @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI L’ex difensore della Lazio, Sebastiano Siviglia, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio commentando l’attuale situaz ...

Salernitana-Lazio, probabili formazioni: Colantuono vs Sarri, la preview di Serie A La Salernitana di Stefano Colantuono e la Lazio di Maurizio Sarri si affrontano nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A ...

ROMA - Con il successo della settimana scorsa sulla, ha raggiunto le otto vittorie consecutive in campionato, per non parlare del trionfo in ... Lautaro Martinezil primo gol del 2022 anche ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Laun vice Immobile e il nome nuovo sarebbe quello di Lapadula in uscita dal Benevento Lasta cercando il vice Immobile. Diversi in nomi sulla lista e l'ultimo inserito è quello di ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI L’ex difensore della Lazio, Sebastiano Siviglia, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio commentando l’attuale situaz ...La Salernitana di Stefano Colantuono e la Lazio di Maurizio Sarri si affrontano nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A ...