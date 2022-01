Gianmarco Saurino: "Questo è il vero motivo per cui ho lasciato la serie" (Di sabato 15 gennaio 2022) Lorenzo Lazzarini muore durante la cura di un paziente affetto da Covid-19, nella fiction Doc – nelle tue mani. La trama della seconda stagione di questa serie si incentra sulla pandemia e sul Covid, mostrando come è cambiata la vita a due anni di distanza. Gianmarco Saurino, l'attore che interpretava Lorenzo Lazzarini, muore proprio durante la messa in onda della seconda puntata della seconda stagione. È appena iniziato il primo episodio della seconda stagione. Stagione 2 di The Doc - Passa all'attualità nelle tue mani e parla apertamente della pandemia e del Covid. Il primo episodio ha infatti mostrato il dottor Andrea Fanti e il suo reparto che si trovano alle prese con lo scoppio improvviso di un'epidemia. Il secondo episodio, invece, mostrerà le conseguenze di come è cambiata la vita due anni dopo. In mezzo a questi cambiamenti, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 15 gennaio 2022) Lorenzo Lazzarini muore durante la cura di un paziente affetto da Covid-19, nella fiction Doc – nelle tue mani. La trama della seconda stagione di questasi incentra sulla pandemia e sul Covid, mostrando come è cambiata la vita a due anni di distanza., l'attore che interpretava Lorenzo Lazzarini, muore proprio durante la messa in onda della seconda puntata della seconda stagione. È appena iniziato il primo episodio della seconda stagione. Stagione 2 di The Doc - Passa all'attualità nelle tue mani e parla apertamente della pandemia e del Covid. Il primo episodio ha infatti mostrato il dottor Andrea Fanti e il suo reparto che si trovano alle prese con lo scoppio improvviso di un'epidemia. Il secondo episodio, invece, mostrerà le conseguenze di come è cambiata la vita due anni dopo. In mezzo a questi cambiamenti, ...

Advertising

Lucaargentero : ‘DOC – Nelle tue mani 2’, il diario di Gianmarco Saurino (e tutto su QUEL colpo di scena) | Rolling Stone Italia… - Corriere : «Doc», Gianmarco Saurino è il primo medico a morire di Covid in una serie tv - vitaindiretta : Questa sera su @RaiUno torna @DocNelleTueMani. Ne parliamo con Gianmarco Saurino - #LaVitaInDiretta… - kiki_emme : In un mondo di Diana Del Bufalo, siate Gianmarco Saurino ?? - Francesca6796 : RT @DocNelleTueMani: 'Manco i miei genitori lo sapevano. Ieri sera, quando sono andate in onda le prime puntate della nuova stagione, ho me… -