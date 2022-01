Gf Vip, Federica Calemme censurata dalla regia: cosa ha svelato sul suo ex (Di sabato 15 gennaio 2022) Federica Calemme in queste ultime ore ha raccontato a Sophie Codegoni di una relazione tossica durata per diversi anni. L'ex ragazzo di Federica la picchiava ed era violento. La giovane concorrente partenopea del Grande Fratello Vip, prima di entrare nella Casa, aveva conosciuto un ragazzo che frequentava da sei anni. Secondo Twitter e "Novella 2000", avrebbe raccontato di questa storia a Sophie: "Comunque oggi Federica si è confidata con Sophie dicendo che il suo ragazzo la picchiava ed era violento. A me sinceramente dispiace e forse il suo essere stata restia all'affetto di Gianmaria ha un motivo dietro più complesso". Il ragazzo in questione non è il misterioso Leo di cui ha parlato spesso in questi giorni, così come riportato sempre su Twitter: "Mi dispiace molto per Federica. Raccontava di come ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 15 gennaio 2022)in queste ultime ore ha raccontato a Sophie Codegoni di una relazione tossica durata per diversi anni. L'ex ragazzo dila picchiava ed era violento. La giovane concorrente partenopea del Grande Fratello Vip, prima di entrare nella Casa, aveva conosciuto un ragazzo che frequentava da sei anni. Secondo Twitter e "Novella 2000", avrebbe raccontato di questa storia a Sophie: "Comunque oggisi è confidata con Sophie dicendo che il suo ragazzo la picchiava ed era violento. A me sinceramente dispiace e forse il suo essere stata restia all'affetto di Gianmaria ha un motivo dietro più complesso". Il ragazzo in questione non è il misterioso Leo di cui ha parlato spesso in questi giorni, così come riportato sempre su Twitter: "Mi dispiace molto per. Raccontava di come ...

