Advertising

anteprima24 : ** #Eboli, ritrovato il cadavere di un 31enne: ha ferite al corpo ** - LaCittaSalerno : +++ IL CASO +++ Nel Salernitano - Cadavere ritrovato in Pineta LEGGI QUI --> - ONDANEWSweb : Eboli: cadavere in stato di decomposizione ritrovato nella pineta di Campolongo - -

Ultime Notizie dalla rete : Eboli ritrovato

anteprima24.it

Macabro ritrovamento quello avvenuto questa mattina nella pineta di Campolongo ad. Un corpo senza vita in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto nella zona vicina alla Litoranea. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un cittadino di nazionalità straniera ...Tempo di Lettura: 1 minuto. E' giallo addove nel primo pomeriggio di oggi è statoil corpo senza vita di un uomo di origini marocchine, in zona Campolongo. Il cadavere era già in stato di putrefazione quando è stato ...Macabro ritrovamento quello avvenuto questa mattina nella pineta di Campolongo ad Eboli. Un corpo senza vita in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto nella zona vicina alla Litoranea. Seco ...Bisogna tornare indietro di quasi tre anni per trovare l’ultima squadra capace di battere l’ Italservice Pesaro. Fu l’Acqua&Sapone di Tino Perez, a Faenza. È da quella sconfitta in Coppa Italia che in ...