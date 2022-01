Due positivi beccati in strada: scattano le denunce (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due persone sono state denunciate dai carabinieri, a Napoli e a Pozzuoli, perchè, pur essendo risultate positive al Covid, non hanno osservato l’isolamento domiciliare e sono state trovate in strada. In via Marrazzo, nel quartiere Scampia, a Napoli, i militari hanno identificato e denunciato un uomo di 37 anni, che mercoledi scorso si era sottoposto ad un tampone molecolare, risultando positivo al virus. A Pozzuoli, durante controlli del territorio, è stato denunciato un 30enne, che era era risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato il 10 gennaio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due persone sono state denunciate dai carabinieri, a Napoli e a Pozzuoli, perchè, pur essendo risultate positive al Covid, non hanno osservato l’isolamento domiciliare e sono state trovate in. In via Marrazzo, nel quartiere Scampia, a Napoli, i militari hanno identificato e denunciato un uomo di 37 anni, che mercoledi scorso si era sottoposto ad un tampone molecolare, risultando positivo al virus. A Pozzuoli, durante controlli del territorio, è stato denunciato un 30enne, che era era risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato il 10 gennaio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

