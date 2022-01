CHE TEMPO CHE FA: ANTHONY FAUCI, ELIO GERMANO, FICARRA E PICONE TRA GLI OSPITI DI FAZIO (Di sabato 15 gennaio 2022) Torna dopo la pausa natalizia l’appuntamento con “Che TEMPO Che Fa”, in onda domenica 16 gennaio alle 20.00 su Rai3. Accanto a Fabio FAZIO, come sempre, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. OSPITI d’onore della puntata il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases ANTHONY S. FAUCI; il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, in libreria con “Naufragi e approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione Civile”. Ancora spazio al Covid e alla campagna di vaccinazione tra terze dosi, futuri richiami e chi ancora non si è vaccinato con il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 15 gennaio 2022) Torna dopo la pausa natalizia l’appuntamento con “CheChe Fa”, in onda domenica 16 gennaio alle 20.00 su Rai3. Accanto a Fabio, come sempre, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.d’onore della puntata il direttore del National Institute of Allergy and Infectious DiseasesS.; il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, in libreria con “Naufragi e approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione Civile”. Ancora spazio al Covid e alla campagna di vaccinazione tra terze dosi, futuri richiami e chi ancora non si è vaccinato con il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del ...

