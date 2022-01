Caso Bergamini | parla la fidanzata segreta | Internò era una stalker | Denis voleva sposarmi

(Di sabato 15 gennaio 2022) Nel processo in corso a Cosenza, in cui l'ex compagna ufficiale è accusata di omicidio,un'altra donna entrata nella vita del calciatore

Una testimonianza importante nel processo sulla morte di Denis. In aula a Cosenza ha parlato Roberta Alleati, la donna che avrebbe preso il posto di Isabella Internò nella vita del calciatore. "Avevamo una storia d'amore io e Denis, ero io la sua ...... assicurando interventi indi interferenze di testimoni o parti nel corso del procedimento. Anche Alleati, come gli altri testi che l'hanno preceduta finora, ha descrittocome un ...Però il viso di 'Berga' era bello, era integro . A dirlo è stato l'ex portiere del Cosenza Calcio Luigi Simoni, deponendo in Corte d'Assise a Cosenza, nell'udienza del processo che mira a far luce sul ...