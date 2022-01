Can Yaman: chi è, età, carriera, ultime news, altezza, Francesca Chillemi, nuova fidanzata, Diletta Leotta, Instagram (Di sabato 15 gennaio 2022) Torna stasera, dopo il debutto della scorsa settimana, l’appuntamento con C’è posta per te, il people show condotto ormai da anni da Maria De Filippi. Tra gli ospiti di oggi, pronto a ritornare nella trasmissione per una sorpresa, l’attore turno Can Yaman! Can Yaman: chi è, età, carriera Can Yaman è nato a Istanbul l’8 novembre del 1989, figlio di un avvocato albanese e di una professoressa di lettere. Can ha frequentato il Liceo italiano di Istanbul e si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yedipete nel 2012. a iniziato a lavorare come avvocato, ma dopo sei mesi ha preferito dedicarsi alla sua passione per la recitazione. La sua carriera d’attore è iniziata nel 2014, ma il successo è arrivato nel 2017 grazie al ruolo di Ferit Aslan, ricco uomo d’affari, nella serie Bitter ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022) Torna stasera, dopo il debutto della scorsa settimana, l’appuntamento con C’è posta per te, il people show condotto ormai da anni da Maria De Filippi. Tra gli ospiti di oggi, pronto a ritornare nella trasmissione per una sorpresa, l’attore turno Can! Can: chi è, età,Canè nato a Istanbul l’8 novembre del 1989, figlio di un avvocato albanese e di una professoressa di lettere. Can ha frequentato il Liceo italiano di Istanbul e si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yedipete nel 2012. a iniziato a lavorare come avvocato, ma dopo sei mesi ha preferito dedicarsi alla sua passione per la recitazione. La suad’attore è iniziata nel 2014, ma il successo è arrivato nel 2017 grazie al ruolo di Ferit Aslan, ricco uomo d’affari, nella serie Bitter ...

Advertising

fanpage : Le voci sulla partecipazione di Can Yaman a #Sanremo2022 negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti. - maddalena9811 : RT @danielaavantag6: @can_yaman_team In bocca al lupo ?????? #CePostaPerTeCanYaman2022 - BeatrizMoreno77 : RT @botia_pilar: @Hola460883121 @M0NIETTA @Laves0707 @can_yaman_team Belissimo #CePostaPerTeCanYaman2022 - EleonoraCozzani : RT @TilaTila2020: @can_yaman_team Sceglo il look del 2022 Ma preciso che in ogni versione è stupendo #CePostaPerTeCanYaman2022 - Ragnetto4 : @can_yaman_team In bocca al lupo ?? #CePostaPerTeCanYaman2022 -