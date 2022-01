Arisa, finita la sua storia con Vito Coppola: “Non chiedetegli più nulla di me” (Di sabato 15 gennaio 2022) È un periodo proficuo per Arisa, professionalmente parlando: nuovo album, vittoria a Ballando Con Le Stelle. Insomma, non c’è da lamentarsi in questo momento. La cantante, tuttavia, ha fatto chiarezza in queste ore sul suo rapporto con Vito Coppola, insegnante nel programma condotto da Milly Carlucci. Vediamo cosa ha detto. Frequentazione con il maestro Durante L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) È un periodo proficuo per, professionalmente parlando: nuovo album, vittoria a Ballando Con Le Stelle. Insomma, non c’è da lamentarsi in questo momento. La cantante, tuttavia, ha fatto chiarezza in queste ore sul suo rapporto con, insegnante nel programma condotto da Milly Carlucci. Vediamo cosa ha detto. Frequentazione con il maestro Durante L'articolo

Advertising

infoitcultura : Arisa e Vito Coppola, è finita: “Ci abbiamo provato, non chiedetegli di me” - occhio_notizie : Arisa e Vito Coppola, è già finita: Ci abbiamo provato, non chiedetegli di me'' #ballandoconlestelle #arisa -