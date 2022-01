Una Vita, anticipazioni 15 gennaio: Mendez convince Felipe a non recarsi da Genoveva. Rosina sospetta di José e Alodia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una Vita, anticipazioni 15 gennaio: cosa succederà nel lungo appuntamento di domani, che inizierà alle 14:40 su Canale 5? Una Vita, anticipazioni 15 gennaio: Aurelio dà a Marcos un annuncio che preoccupa Anabel Aurelio informa Marcos di aver portato con sé dal Messico dei soldi che gli ha dato Salustiano per la società che devono fondare. Infatti gli affari dei Quesada navigano in cattive acque nel Paese centramericano. Anabel non è contenta della collaborazione tra suo padre e il fratello di Natalia. Il Commissario Mendez persuade Felipe a non andare a trovare Genoveva in carcere Mendez ha scoperto che Genoveva detiene un punteruolo in prigione e meditava di aggredirlo. Quando la verità è venuta a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una15: cosa succederà nel lungo appuntamento di domani, che inizierà alle 14:40 su Canale 5? Una15: Aurelio dà a Marcos un annuncio che preoccupa Anabel Aurelio informa Marcos di aver portato con sé dal Messico dei soldi che gli ha dato Salustiano per la società che devono fondare. Infatti gli affari dei Quesada navigano in cattive acque nel Paese centramericano. Anabel non è contenta della collaborazione tra suo padre e il fratello di Natalia. Il Commissariopersuadea non andare a trovarein carcereha scoperto chedetiene un punteruolo in prigione e meditava di aggredirlo. Quando la verità è venuta a ...

Advertising

matteosalvinimi : Dieci anni. Una preghiera per chi quella notte perse la vita. #CostaConcordia - enpaonlus : Core il cane simbolo dei maltrattamenti è morto d'infarto - Tg3web : Maya Angelou, poetessa dalla vita avventurosa e attivista dei diritti civili. È la prima donna afroamericana effigi… - Jess37713850 : L'uno contro gli altri per vedere da soli le percentuali di uscita che avranno. E comunque io ad una Nathalie contr… - marcovecchi65 : RT @Gigadesires: Veramente ha camminato quasi 7 anni, visto che la foto è del 2015. Ma non preoccuparti, senza neuroni si può comunque con… -