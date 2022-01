Ultime Notizie Serie A: Spinazzola verso il rientro, parla il fratello di Insigne (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Genoa, Shevchenko resta in bilico: buoni segnali col Milan, con la Fiorentina ci sarà – La situazione di Shevchenko sulla panchina del Genoa resta in bilico, ma almeno contro la Fiorentina sarà ancora lui a guidare la squadra. La notizia Ore 9.15 – Insigne, parla il fratello: «Toronto è lontanissima. Via da Napoli? Non è colpa sua…» – Roberto Insigne ha parlato del trasferimento a fine stagione del fratello Lorenzo al Toronto. Le parole Ore 8.40 – Roma, Spinazzola vicino al rientro: a giorni l’ok del medico – La Roma sta per riabbracciare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Genoa, Shevchenko resta in bilico: buoni segnali col Milan, con la Fiorentina ci sarà – La situazione di Shevchenko sulla panchina del Genoa resta in bilico, ma almeno contro la Fiorentina sarà ancora lui a guidare la squadra. La notizia Ore 9.15 –il: «Toronto è lontanissima. Via da Napoli? Non è colpa sua…» – Robertohato del trasferimento a fine stagione delLorenzo al Toronto. Le parole Ore 8.40 – Roma,vicino al: a giorni l’ok del medico – La Roma sta per riabbracciare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - fanpage : #PatrickZaki è positivo al #Covid19 - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - Hornby71977165 : ? Ultime Notizie * #Dybala pronto a per trasferirsi nell'infermeria dell'Inter ? - leccesocialtour : Le notizie del 31 dicembre sul Coronavirus - -