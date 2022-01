Tesla supera se stessa: una Model S P85 tedesca ha percorso più di un milione di chilometri (Di venerdì 14 gennaio 2022) Di proprietà di un tassista tedesco, la berlina elettrica è al suo terzo cambio di batteria.... Leggi su dday (Di venerdì 14 gennaio 2022) Di proprietà di un tassista tedesco, la berlina elettrica è al suo terzo cambio di batteria....

Advertising

SmartCity4Italy : #Autoelettriche: in #Cina vendite a +170% nell’ultimo anno. Vendute 3 milioni di auto elettriche, per una quota di… - infoiteconomia : Finalmente una bella Tesla 'familiare': con Model Q Elon Musk supera i confini - GiannettiMarco : RT @LaVeritaWeb: I listini fotografano la rivoluzione in corso. Dopo la scissione da Cnh, il gruppo italiano prima perde il 9%, poi rimbalz… - be_marconi : RT @LaVeritaWeb: I listini fotografano la rivoluzione in corso. Dopo la scissione da Cnh, il gruppo italiano prima perde il 9%, poi rimbalz… - ItaIiaSovrana : RT @LaVeritaWeb: I listini fotografano la rivoluzione in corso. Dopo la scissione da Cnh, il gruppo italiano prima perde il 9%, poi rimbalz… -