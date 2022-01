Terribile incidente a Roma | scontro tra auto e moto | morto 49enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

Non si ferma la scia di incidenti mortali nella Capitale. Ancora sangue sulle strade e questa mattina, in via del Foro Italico, all'altezza del civico 501, un centauro di 49 anni ha perso la vita a bordo della suamortale in via del Foro Italico A scontrarsi, intorno alle 9, per cause ancora tutte da accertare, una Smart e unveicolo Yamaha. Il conducente dell', dopo l'impatto, si è subito fermato a prestare i soccorsi, ma purtroppo per ilnon c'è stato nulla da fare: èsul colpo. Sul luogo sono intervenuti, per tutti i rilievi, gli agenti della Polizia Locale del II Gruppo Parioli, che ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica. Inevitabili, come si può immaginare, le ripercussioni sul traffico.