Slitta il Dpcm sul super green pass (Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA – . Tutto rinviato alla settimana prossima per la firma del provvedimento legato all’ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l’obbligo vaccinale per gli over 50. Il Dpcm in questione deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il super green pass – quello che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vaccini, il decreto che li rende obbligatori a scuola Approvato il decreto Sisma alla Camera Il fisco si fermerà per aiutare l’Italia L’attacco alla Azzolina: “Ha abbandonato la chat” Zaia dice la sua sulla chiusura delle scuole Conte precisa quali sono i congiunti Leggi su webmagazine24 (Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA – . Tutto rinviato alla settimana prossima per la firma del provvedimento legato all’ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l’obbligo vaccinale per gli over 50. Ilin questione deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il– quello che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vaccini, il decreto che li rende obbligatori a scuola Approvato il decreto Sisma alla Camera Il fisco si fermerà per aiutare l’Italia L’attacco alla Azzolina: “Ha abbandonato la chat” Zaia dice la sua sulla chiusura delle scuole Conte precisa quali sono i congiunti

Advertising

Adnkronos : La firma è attesa la settimana prossima. Il decreto del 5 gennaio scorso ha introdotto #obbligovaccinale per gli ov… - risan070 : RT @Adnkronos: La firma è attesa la settimana prossima. Il decreto del 5 gennaio scorso ha introdotto #obbligovaccinale per gli over 50. ht… - ninoBertolino : RT @Adnkronos: La firma è attesa la settimana prossima. Il decreto del 5 gennaio scorso ha introdotto #obbligovaccinale per gli over 50. ht… - alessandro_972 : RT @Adnkronos: La firma è attesa la settimana prossima. Il decreto del 5 gennaio scorso ha introdotto #obbligovaccinale per gli over 50. ht… - susy19711 : RT @Adnkronos: La firma è attesa la settimana prossima. Il decreto del 5 gennaio scorso ha introdotto #obbligovaccinale per gli over 50. ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Slitta Dpcm Covid, rimandata la firma del Dpcm: resta il nodo sull'esenzione del Green Pass La firma del Dpcm è stata rimandata ai prossimi giorni. Sono diversi nodi sui quali fare luce a cominciare dall'esenzione del Green Pass. Argomenti trattati Covid slitta firma dpcm, la riflessione dei ministeri Covid slitta firma dpcm, Paolo Ambrosini (Ali - Confcommercio): 'Bene la proposta del Mise sull'esenzione delle librerie' Covid slitta firma dpcm, oltre ...

Covid, Dpcm slitta: continua il confronto sugli 'esenti' dal green pass ROMA - Slitta alla settimana prossima la firma del Dpcm legato all'ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l'obbligo vaccinale per gli over 50. Il Dpcm in questione deve dettagliare le realtà ...

Covid, Dpcm slitta: continua confronto su 'esenti' green pass Adnkronos Slitta il Dpcm sul super green pass ROMA – Slitta il Dpcm sul super green pass. Tutto rinviato alla settimana prossima per la firma del provvedimento legato all’ultimo decreto che ha introdott ...

Slitta il Dpcm sul green pass ROMA – Slitta il Dpcm sul green pass. Tutto rinviato alla settimana prossima per la firma del provvedimento legato all’ultimo decreto che ha introdotto, il ...

La firma delè stata rimandata ai prossimi giorni. Sono diversi nodi sui quali fare luce a cominciare dall'esenzione del Green Pass. Argomenti trattati Covidfirma, la riflessione dei ministeri Covidfirma, Paolo Ambrosini (Ali - Confcommercio): 'Bene la proposta del Mise sull'esenzione delle librerie' Covidfirma, oltre ...ROMA -alla settimana prossima la firma dellegato all'ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l'obbligo vaccinale per gli over 50. Ilin questione deve dettagliare le realtà ...ROMA – Slitta il Dpcm sul super green pass. Tutto rinviato alla settimana prossima per la firma del provvedimento legato all’ultimo decreto che ha introdott ...ROMA – Slitta il Dpcm sul green pass. Tutto rinviato alla settimana prossima per la firma del provvedimento legato all’ultimo decreto che ha introdotto, il ...