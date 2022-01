(Di venerdì 14 gennaio 2022)ha anticipato di voler chiedere al prefetto l', visto che si dovrebbe attendere dieci anni dalla morte per l'intitolazione di una via L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Sassoli: Nardella vuole intitolargli strada a Firenze, chiederà autorizzazione - euronewsit : #DavidSassoli, oggi i funerali di Stato; Nardella: 'In lui l'identikit del nuovo presidente' - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Sassoli, oggi i funerali di Stato; Nardella: 'In lui l'identikit del nuovo p… - infoitsalute : Anche Nardella a Roma alla camera ardente di Sassoli - infoitsalute : Il sindaco Nardella ricorda Sassoli: 'Un figlio di Firenze' -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli Nardella

Firenze Post

...avuto la stessa idea anche Dario, sindaco di Firenze, Ettore Rosato , esponente di Italia Viva, e Roberta Metsola , vice presidente dell'Europarlamento. Camera ardente di David: i ...Il sindaco di Firenze, città in cuiè nato, Dario, parla die del suo lascito: "un' eredità politica molto chiara: un' Europa più unita che sappia parlare con una sola voce ...Nardella ha anticipato di voler chiedere al prefetto l'autorizzazione, visto che si dovrebbe attendere dieci anni dalla morte per l'intitolazione di una via sassoli-nardella--strada- ...La camera ardente di David Sassoli è diventata luogo di grandi polemiche per i selfie e le condivisioni dei politici, durante l'ultimo saluto.