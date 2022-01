Roma | Salvini | ' mi piacerebbe Matone grande elettore per Quirinale'

Advertising

fattoquotidiano : L'ex capo della Bestia di Matteo Salvini - A pagare l’affitto la società bresciana Vadolive, già amministrata da un… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Il caro bollette per luce e gas è una vera e propria emergenza nazionale: serve un decreto urge… - Noiconsalvini : Matteo Salvini incontra i cittadini al mercato Villaggio Olimpico, a Roma, insieme a Simonetta Matone. Tra la gente… - Ernesto29296958 : RT @LegaSalvini: Matteo Salvini incontra i cittadini al mercato Villaggio Olimpico, a Roma, insieme a Simonetta Matone. Tra la gente, per l… - LegaSalvini : Matteo Salvini incontra i cittadini al mercato Villaggio Olimpico, a Roma, insieme a Simonetta Matone. Tra la gente… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Salvini

L'altro giorno è stata a Porta Portese con Matteo. L'8 gennaio in un solo giorno ha ... 'Per due volte in tre anni i deputati del Pd hanno tradito gli elettori del collegio1 lasciando in ...La riunione dal Cavaliere aper chiarire se ci sia o meno compattezza sul nome. Intanto sono state rese note le regole di voto in tempo di ...Roma, 14 gen. "Circa 200mila cittadini romani devono sapere che domenica possono votare e cambiare, e mi piacerebbe che Simonetta Matone fosse un grande elettor ...ROMA - "Il caro bollette per luce e gas è una vera e propria emergenza nazionale: serve un decreto urgente, a gennaio, per evitare la chiusura delle aziende e consentire alle famiglie di non stare al ...