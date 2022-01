Portogallo, Ronaldo: “Qualificazione ai Mondiali? Ci aspettano battaglie, sarà difficile” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Cristiano Ronaldo ha concesso un’intervista all’emittente Espn Brasil, toccando vari argomenti specifici relativi al mondo del calcio. L’esterno d’attacco in forza al Manchester United, ex Real Madrid e Juventus, ha fatto riferimento al suo Portogallo e alla possibile Qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Di seguito le considerazioni del fenomenale attaccante lusitano: “Ci attendono delle vere e proprie battaglie e non sarà facile vincerle. Se non riuscissimo a qualificarci per i Mondiali, allora saremmo tristi, sarebbe difficile da accettare. Saranno grandi sfide per i tifosi, da gustare”. Prima la Turchia e poi, eventualmente, una tra Italia e Macedonia per strappare l’ultimo pass per la fase finale dei Mondiali qatarioti. ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Cristianoha concesso un’intervista all’emittente Espn Brasil, toccando vari argomenti specifici relativi al mondo del calcio. L’esterno d’attacco in forza al Manchester United, ex Real Madrid e Juventus, ha fatto riferimento al suoe alla possibileaiin Qatar del 2022. Di seguito le considerazioni del fenomenale attaccante lusitano: “Ci attendono delle vere e propriee nonfacile vincerle. Se non riuscissimo a qualificarci per i, allora saremmo tristi, sarebbeda accettare. Saranno grandi sfide per i tifosi, da gustare”. Prima la Turchia e poi, eventualmente, una tra Italia e Macedonia per strappare l’ultimo pass per la fase finale deiqatarioti. ...

