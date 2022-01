(Di venerdì 14 gennaio 2022) E' successo in una scuola media didove " come racconta la Gazzetta di" un'intera classe ha abbonadato l'auto per "tutelare la salute di tutti e quella stessa". Lo scontro ...

Advertising

ChristianDonel7 : RT @LaStampa: Modena, l’insegnante si rifiuta di indossare la Ffp2: gli studenti lasciano l’aula - MassimGiannini : RT @LaStampa: Modena, l’insegnante si rifiuta di indossare la Ffp2: gli studenti lasciano l’aula - il_piccolo : Modena, l’insegnante si rifiuta di indossare la Ffp2: gli studenti lasciano l’aula - messveneto : Modena, l’insegnante si rifiuta di indossare la Ffp2: gli studenti lasciano l’aula: La professoressa ha chiamato il… - LaStampa : Modena, l’insegnante si rifiuta di indossare la Ffp2: gli studenti lasciano l’aula -

Ultime Notizie dalla rete : Modena insegnante

E' successo in una scuola media didove " come racconta la Gazzetta di" un'intera classe ha abbonadato l'auto per "tutelare la salute di tutti e quella stessa". Lo scontro ...In una scuola media nel modenese un', per il secondo giorno di seguito, si è presentata in aula con la sola mascherina ... La vicenda raccontata da La Gazzetta die riportata da Il ...A Modena, alla scuola media Carducci, una professoressa si è presentata in classe senza la mascherina FFP2 e gli studenti hanno reagito lasciando l'aula.In una scuola media di Modena una classe ha protestato contro la propria insegnante, che non indossava la mascherina Ffp2 come da disposizioni ...