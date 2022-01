Instagram, arrivano le storie a scorrimento verticale: è iniziato il test, ecco cosa cambia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ne parlava già l‘Independent circa un anno fa, nel febbraio 2021, ora è arrivato il momento: Instagram sta testando lo scorrimento delle storie in verticale. Il famoso social dedicato a foto e video si prepara dunque ad un grande cambiamento, che sembra seguire le orme di TikTok. Come notato dal consulente di social media Matt Navarra, alcuni utenti che si trovano in Turchia hanno ricevuto un aggiornamento di Instagram che introduce lo scorrimento verticale nelle storie (cosa che già avviene per i reels, ad esempio). Ma segnalazioni arrivano anche dall’Italia, dove alcuni utenti si sono trovati a sorpresa l’aggiornamento dalla mattina di venerdì 14 gennaio. Mentre le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ne parlava già l‘Independent circa un anno fa, nel febbraio 2021, ora è arrivato il momento:staando lodellein. Il famoso social dedicato a foto e video si prepara dunque ad un grandemento, che sembra seguire le orme di TikTok. Come notato dal consulente di social media Matt Navarra, alcuni utenti che si trovano in Turchia hanno ricevuto un aggiornamento diche introduce lonelleche già avviene per i reels, ad esempio). Ma segnalazionianche dall’Italia, dove alcuni utenti si sono trovati a sorpresa l’aggiornamento dalla mattina di venerdì 14 gennaio. Mentre le ...

