GF Vip, povero Kabir Bedi: cosa è stato costretto a fare nel cuore della notte. I fan protestano sui social (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nelle camere da letto del GF si sta consumando un vero e proprio "letto gate": la colpa sembrerebbe in gran parte di Valeria Marini. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Valeria Marini costringe Federica a dormire così: surreale la scena in piena notte La showgirl non si separa mai dalla sua tigre di peluche che occupa quasi metà del letto, e costringe ogni notte Federica Calemme a dormire tutta rannicchiata ma non solo. A pagare le conseguenze più pesanti sembrerebbe il povero Kabir Bedi, "colpevole" di russare troppo e per questo svegliato e relegato a dormire sul divano in sala, dove i riflettori della casa sono accesi e dove ovviamente gli spazi non sono stati progettati e pensati per farci dormire i concorrenti, tanto meno un uomo della sua età. Sul web l'episodio ...

