Djokovic dovrebbe giocare secondo me, ma con una bella Ffp2 (Di venerdì 14 gennaio 2022) A questo punto sono per fare giocare Djokovic, ma con la mascherina, una bella Ffp2. Il ragazzo ci tiene, ci tiene molto, si allena come un forsennato, da anni vive mangiando cose che farebbero vomitare un cane, si tiene in forma, ha dato molto al tennis: la sua tenacia, la sua forza, la sua costanza. Ci pensate se vincesse il torneo indossando la mascherina a ogni incontro? Faticando più degli altri, respirando a fatica, sarebbe grandioso, uno spettacolo imperdibile: una vittoria mascherata. Sarebbe la pena del “contrappassante”, magari incrociato. Chi mi segue sa che non ho alcuna simpatia per i no vax, ma nel suo caso farei un’eccezione, il torneo australiano non sarebbe lo stesso senza di lui, per il bene del tennis e dello spettacolo si può fare questo, si deve fare questo. Diventerebbe un simbolo vivente, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) A questo punto sono per fare, ma con la mascherina, una. Il ragazzo ci tiene, ci tiene molto, si allena come un forsennato, da anni vive mangiando cose che farebbero vomitare un cane, si tiene in forma, ha dato molto al tennis: la sua tenacia, la sua forza, la sua costanza. Ci pensate se vincesse il torneo indossando la mascherina a ogni incontro? Faticando più degli altri, respirando a fatica, sarebbe grandioso, uno spettacolo imperdibile: una vittoria mascherata. Sarebbe la pena del “contrappassante”, magari incrociato. Chi mi segue sa che non ho alcuna simpatia per i no vax, ma nel suo caso farei un’eccezione, il torneo australiano non sarebbe lo stesso senza di lui, per il bene del tennis e dello spettacolo si può fare questo, si deve fare questo. Diventerebbe un simbolo vivente, il ...

