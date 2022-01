Covid: riapre ospedale in Fiera a Milano, primo ricovero (Di venerdì 14 gennaio 2022) riapre a Milano l'ospedale in Fiera dedicato ai pazienti Covid più gravi che necessitano della terapia intensiva. Il primo paziente, un uomo, è arrivato in tarda mattinata. Al momento - a quanto si ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022)l'indedicato ai pazientipiù gravi che necessitano della terapia intensiva. Ilpaziente, un uomo, è arrivato in tarda mattinata. Al momento - a quanto si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Riaprirà venerdì prossimo l'ospedale in Fiera a Milano per i pazienti Covid. Si tratta della terza riapertura dopo… - StraNotizie : Covid Milano, riapre ospedale in Fiera: arriva primo paziente - fisco24_info : Covid Milano, riapre ospedale in Fiera: arriva primo paziente - Video: Riattivati i primi due moduli di terapia int… - sulsitodisimone : Covid Milano, riapre ospedale in Fiera: arriva primo paziente - Video - lasiciliait : Riapre a Palermo il Covid hotel: rinnovata convenzione con l'Asp -