Covid oggi Germania, oltre 90mila contagi in un giorno (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono più di 90mila i contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Germania, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki) riferendo di 92.223 contagi e 286 morti nell'ultima giornata. Salgono così a 7.835.451 i casi totali e a 115.337 il numero delle persone decedute per complicanze dall'inizio della crisi pandemica. L'Rki ha precisato che la variante Omicron ha diventata dominante in Germania, superando la Delta. L'articolo proviene da Italia Sera.

