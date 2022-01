Covid, Nappi (Lega): “Ha ragione il Tar, in zona gialla per colpa di De Luca” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Nella consueta diretta del venerdì, De Luca non perde occasione per attaccare tutto e tutti, ma non spende una sola parola per giustificarsi davanti alle puntuali e precise osservazioni del Tar della Campania, che ha bocciato su tutta la linea la gestione del contrasto alla pandemia. E la prova più schiacciante della sua inadeguatezza è rappresentata dal fatto che ci ha portato a tornare in zona gialla”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Nella consueta diretta del venerdì, Denon perde occasione per attaccare tutto e tutti, ma non spende una sola parola per giustificarsi davanti alle puntuali e precise osservazioni del Tar della Campania, che ha bocciato su tutta la linea la gestione del contrasto alla pandemia. E la prova più schiacciante della sua inadeguatezza è rappresentata dal fatto che ci ha portato a tornare in”. Lo afferma Severino, consigliere regionale dellain Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

