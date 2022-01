Covid: fornitura di mascherine rosa per i poliziotti. Insorge il sindacato: 'Indecorose' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una "inusuale" fornitura di mascherine Ffp2 di colore rosa sta avvenendo in "numerose questure, tra le quali Pavia, Varese, Ferrara, Siracusa e Venezia" . Lo segnala il sindacato Sap che in una ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una "inusuale"diFfp2 di coloresta avvenendo in "numerose questure, tra le quali Pavia, Varese, Ferrara, Siracusa e Venezia" . Lo segnala ilSap che in una ...

