Ciclismo | Chris Froome | “Mi sono strappato un muscolo | tornerò a correre più tardi”

Chris Froome è tornato a parlare dal ritiro della Israel-PremierTech (questo il nuovo nome della squadra israeliana di livello World Tour). Il britannico, costretto poche settimane fa a un periodo di pausa a causa di un problema al ginocchio, ha raccontato che quella criticità fisica ha inficiato la sua preparazione e lo costringerà a posticipare il debutto stagionale (senza svelare la sua gara d'esordio), ma fortunatamente non sente più dolore e si concentrerà per recuperare la condizione dei giorni migliori. Il quattro volte vincitore del Tour de France, reduce da due stagioni estremamente complicate in seguito a un grave infortunio, è entrato nei dettagli: "Lo scorso anno la squadra ha fatto un notevole passo in avanti e anche quest'anno, soprattutto con l'arrivo di Premier-Tech. Credo che ci sia una buona energia positiva, tutti vengono al training ...

