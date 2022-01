Charlene di Monaco dimessa dalla clinica torna a casa? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dal ritorno di Charlene Wittstock al Principato di Monaco c’è stata solo un’apparizione, la principessa è ancora nella clinica svizzera. Ci sono però nuove voci, niente di ufficiale ma dopo la lunga malattia in Sudafrica e il ricovero a Zurigo sembra che Charlene di Monaco stia per essere dimessa e forse pronta a tornare a casa. Sono tutte indiscrezioni, le poche conferme in passato sono arrivate solo dal Palazzo reale e dal principe Alberto di Monaco mentre i pettegolezzi hanno provato a supporre di tutto. E’ stato spesso Alberto a smentire tante chiacchiere preoccupato del dolore che avrebbero potuto dare ai suoi figli. I gemellini Jacques e Gabriella sono sempre seguiti con grande attenzione dal papà e dalle zie ma è ovvio che a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dal ritorno diWittstock al Principato dic’è stata solo un’apparizione, la principessa è ancora nellasvizzera. Ci sono però nuove voci, niente di ufficiale ma dopo la lunga malattia in Sudafrica e il ricovero a Zurigo sembra chedistia per esseree forse pronta are a. Sono tutte indiscrezioni, le poche conferme in passato sono arrivate solo dal Palazzo reale e dal principe Alberto dimentre i pettegolezzi hanno provato a supporre di tutto. E’ stato spesso Alberto a smentire tante chiacchiere preoccupato del dolore che avrebbero potuto dare ai suoi figli. I gemellini Jacques e Gabriella sono sempre seguiti con grande attenzione dal papà e dalle zie ma è ovvio che a ...

Advertising

virgilio_it : #Charlene di #Monaco resta ancora ricoverata ancora per qualche mese: questa è la dichiarazione del Palazzo. Ecco c… - infoitcultura : Charlene di Monaco non è più la stessa, spunta l’immagine: è irriconoscibile - VelvetMagIta : Charlene di Monaco, dalla clinica in Svizzera al piano per “sostituirla” #VelvetMag #Velvet - FRAJAMAS : Charlene di Monaco, spunta il dossier segreto con il piano per “sostituirla” - infoitcultura : “130 mila euro a settimana”, scoppia la bomba su Charlene di Monaco -