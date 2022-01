Caos assenze nei bus della Toscana: ecco dove saranno tagliate le corse (Di venerdì 14 gennaio 2022) Oltre 650 assenze in Autolinee Toscane in tutto il territorio toscano a causa di malattie e quarantene da covid Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 14 gennaio 2022) Oltre 650in Autolinee Toscane in tutto il territorio toscano a causa di malattie e quarantene da covid

Advertising

fseviareggio : RT @iltirreno: Oltre 650 assenze in Autolinee Toscane in tutto il territorio toscano a causa di malattie e quarantene da covid. Ecco dove s… - Flik85141015 : RT @QPeriscopica: @ArmandoTerminio Ragazzi contagiati, positivi che vanno in giro senza saperlo, nessun tracciamento, attesa di giorni per… - iltirreno : Oltre 650 assenze in Autolinee Toscane in tutto il territorio toscano a causa di malattie e quarantene da covid. Ec… - QPeriscopica : @ArmandoTerminio Ragazzi contagiati, positivi che vanno in giro senza saperlo, nessun tracciamento, attesa di giorn… - Gaiagioialiber1 : RT @bertero_g: #Scuola nel caos. Terzo anno scolastico consecutivo. Non posso pensare a quei poveri ragazzi che hanno iniziato la prima med… -