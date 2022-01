Calciomercato, sorpasso della big per Dembele | Addio Juve (Di venerdì 14 gennaio 2022) La big sorpassa tutte le concorrenti per l’attaccante: anche la Juventus rimane indietro Il Barcellona è una delle grandi protagoniste del mercato non solo in questa sessione di gennaio ma… L'articolo Calciomercato, sorpasso della big per Dembele Addio Juve è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 14 gennaio 2022) La big sorpassa tutte le concorrenti per l’attaccante: anche lantus rimane indietro Il Barcellona è una delle grandi protagoniste del mercato non solo in questa sessione di gennaio ma… L'articolobig perè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

infoitsport : Calciomercato, sorpasso Xavi su Juve e Milan: scelta fatta - calciomercatogp : Sorpasso Genoa sul Cagliari per Calafiori! Probabilmente già domani le visite mediche. Prestito secco dalla Roma.… - zazoomblog : Calciomercato Juventus Chelsea all’assalto: sorpasso decisivo per il big - #Calciomercato #Juventus #Chelsea - psb_original : Calciomercato Monza - Possibile il sorpasso sul Brescia per Ahmed Benali #SerieB - LAROMA24 : Calciomercato #AsRoma: sorpasso del #Genoa sul #Cagliari per #Calafiori ?? -