Calcio | Milan Tomori dovrà operarsi per lesione al menisco mediale

Il difensore si è infortunato nella sfida col Genoa in Coppa Italia - Altro guaio in difesa per il Milan. Ieri sera, durante la gara con il Genoa in Coppa Italia, Fikayo Tomori ha riportato una ...

Davide Calabria si è 'negativizzato' dal Covid. Il giocatore del Milan tornerà a disposizione di Stefano Pioli domani per allenarsi con il resto del gruppo. Lo rende noto il club rossonero, in una nota. 14 gennaio 2022. Il difensore si è infortunato nella sfida col Genoa in Coppa Italia MILANO - Altro guaio in difesa per il Milan. Ieri sera, durante la gara con il Genoa in Coppa Italia, Fikayo Tomori ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro che necessita di intervento in artroscopia che verrà ... Davide Calabria si è 'negativizzato' dal Covid. Il giocatore del Milan tornerà a disposizione di Stefano Pioli domani ... MILANO - Davide Calabria, terzino 25enne del Milan, è guarito dal Covid-19: ad annunciarlo è la società rossonera sul sito ufficiale: ""AC Milan comunica che Davide Calabria è risultato negativo al Covid-19 ..."