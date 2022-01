Bonucci-Mozzillo, ecco la frase che ha scatenato il difensore bianconero (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Juventus è reduce dalla sconfitta in Supercoppa; partita che sarà ricordata anche per la discussione tra Bonucci e Mozzillo. Getty ImagesLa Juventus si è vista sfuggire, all’ultimo secondo dei supplementari, la possibilità di alzare la Supercoppa italiana. I bianconeri, dopo una gara di resistenza, hanno visto crollare tutto a causa del clamoroso errore di Alex Sandro; il terzino brasiliano con uno stop di petto improbabile ha mandato in porta Sanchez, togliendo alla sua squadra la lotteria dei calci di rigore. La finale di San Siro, però, sarà ricordata anche per l’eccessivo nervosismo di Bonucci che, al momento del gol del cileno, ha avuto un faccia a faccia piuttosto accesso con Cristiano Mozzillo, segretario dell’Inter. Kean al Psg, Calciomercato Juventus: ritorno di fiamma? C’è un solo problema Lite ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Juventus è reduce dalla sconfitta in Supercoppa; partita che sarà ricordata anche per la discussione tra. Getty ImagesLa Juventus si è vista sfuggire, all’ultimo secondo dei supplementari, la possibilità di alzare la Supercoppa italiana. I bianconeri, dopo una gara di resistenza, hanno visto crollare tutto a causa del clamoroso errore di Alex Sandro; il terzino brasiliano con uno stop di petto improbabile ha mandato in porta Sanchez, togliendo alla sua squadra la lotteria dei calci di rigore. La finale di San Siro, però, sarà ricordata anche per l’eccessivo nervosismo diche, al momento del gol del cileno, ha avuto un faccia a faccia piuttosto accesso con Cristiano, segretario dell’Inter. Kean al Psg, Calciomercato Juventus: ritorno di fiamma? C’è un solo problema Lite ...

Advertising

pisto_gol : La scena ripresa dalle telecamere Mediaset dopo il gol di #Sanchez con #Bonucci che alza le mani sul segretario int… - FBiasin : Il segretario dell’#Inter Cristiano Mozzillo questa mattina si è svegliato “segnato”. I fatti sono avvenuti in pres… - pisto_gol : In relazione al caso Bonucci/Mozzillo da sx : cosa dice il regolamento (1/2) cosa ha deciso il Giudice Sportivo (3) - GiTufano69 : @granatiere1906 Non l'hanno squalificato e i soliti gobbi parlano addirittura di un Mozzillo xhe alza lemani in fac… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Lite Bonucci-Mozzillo, ecco la frase che ha fatto infuriare il bianconero -