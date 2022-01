Bari, donna muore dopo un’anestesia dal dentista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una donna di 42 anni è morta in seguito ad una pre-anestesia odontoiatrica. È quanto accaduto nella serata di ieri a Corato, in provincia di Bari, dopo che la vittima in questione si era recata in uno studio dentistico per sottoporsi ad una visita. Al momento gli elementi nelle mani degli inquirenti sono pochi. Non si sa se tra la somministrazione dell’anestetico e la morte ci sia una correlazione. Sta di fatto, però, che le autorità hanno avviato un’indagine per omicidio colposo. E come prassi richiede, il dentista è stato inserito nel registro degli indagati. L’autopsia svelerà le cause della vittima di Corato (Bari) La donna era un’architetta molto conosciuta nella provincia di Bari. Avrebbe dovuto effettuare un controllo ai denti e per questo motivo il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Unadi 42 anni è morta in seguito ad una pre-anestesia odontoiatrica. È quanto accaduto nella serata di ieri a Corato, in provincia diche la vittima in questione si era recata in uno studio dentistico per sottoporsi ad una visita. Al momento gli elementi nelle mani degli inquirenti sono pochi. Non si sa se tra la somministrazione dell’anestetico e la morte ci sia una correlazione. Sta di fatto, però, che le autorità hanno avviato un’indagine per omicidio colposo. E come prassi richiede, ilè stato inserito nel registro degli indagati. L’autopsia svelerà le cause della vittima di Corato () Laera un’architetta molto conosciuta nella provincia di. Avrebbe dovuto effettuare un controllo ai denti e per questo motivo il ...

