Bambina di soli tre anni precipita dal quarto piano e muore

Una Bambina di soli tre anni è morta questa mattina in ospedale a Torino, dove si trovava ricoverata da ieri sera dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo. Tragedia a Torino, dove ieri sera una Bambina di tre anni è precipitata dal quarto piano di un palazzo. Subito soccorsa la piccola è stata L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Bambina soli 'Correte, è caduta dal balcone', bimba di 3 anni precipita dal quarto piano: è gravissima Lotta tra la vita e la morte la bambina di soli 3 anni che nella serata di ieri, intorno alle 21:30, è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano, a Torino . La piccola è stata sottoposta nella notte ad un delicato ...

Bambina di tre anni caduta dal balcone di un palazzo di Torino Centro: è gravissima Tutti e tre sono stati portati in caserma per chiarire e spiegare che cosa sia accaduto. È stata poi portata in sala operatoria per un intervento neurochirurgico. È stata trasportata da un'ambulanza d ...

