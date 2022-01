Uccise tre persone a picconate, per Kabobo altro sconto di pena: ennesimo insulto alle vittime (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen – Adam Kabobo avrà un’altra riduzione della sua pena, come riporta Il Secolo d’Italia. Sembra un tema ricorrente, quello delle “diminuzioni” a carico del ghanese, protagonista di un terribile fatto di sangue ormai otto anni fa. Adam Kabobo, pena scontata, di nuovo Adam Kabobo è il ghanese che l’11 maggio 2013 aveva ucciso tre persone a Milano, di passaggio, tramite l’utilizzo di un piccone. Ed è lo stesso che, nella medesima fase, ne ferì altre due, sempre nel capoluogo lombardo, nel guartirere Niguarda. L’uomo è stato condannato dalla Cassazione a 22 anni e 8 mesi di reclusione. Ma la pena precedente arrivava a 28 anni, prima di essere ridotta una prima volta a 24. I giudici del terzo grado gli hanno dunque ancora una volta ridotto la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen – Adamavrà un’altra riduzione della sua, come riporta Il Secolo d’Italia. Sembra un tema ricorrente, quello delle “diminuzioni” a carico del ghanese, protagonista di un terribile fatto di sangue ormai otto anni fa. Adamscontata, di nuovo Adamè il ghanese che l’11 maggio 2013 aveva ucciso trea Milano, di passaggio, tramite l’utilizzo di un piccone. Ed è lo stesso che, nella medesima fase, ne ferì altre due, sempre nel capoluogo lombardo, nel guartirere Niguarda. L’uomo è stato condannato dalla Cassazione a 22 anni e 8 mesi di reclusione. Ma laprecedente arrivava a 28 anni, prima di essere ridotta una prima volta a 24. I giudici del terzo grado gli hanno dunque ancora una volta ridotto la ...

