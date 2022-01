Stasera torna “Doc – Nelle tue mani”, Luca Argentero rimette il camice (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’in bocca al lupo della moglie è tenerissimo Cristina Marino posta il video della figlia che sul set porge lo Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’in bocca al lupo della moglie è tenerissimo Cristina Marino posta il video della figlia che sul set porge lo Perizona Magazine.

Advertising

albertoangela : Stasera alle 21.25 su @RaiUno torna #Meraviglie. Ripartiremo dalla Villa Reale di Monza e dal suo Parco, ci sposter… - GrandeFratello : E se vi dicessimo che stasera torna #GFVIP? ?? La Casa è ormai spaccata in due e si prospettano grandi colpi di scen… - GrandeFratello : Per fortuna che stasera torna #GFVIP! ???? - angiii07_ : RT @___thesadgirl: Qui per ribadire che stasera torna la mia protetta. #DocNelleTueMani #DocNelleTueMani2 - IlCerco : RT @___thesadgirl: Qui per ribadire che stasera torna la mia protetta. #DocNelleTueMani #DocNelleTueMani2 -