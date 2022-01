Stasera in tv torna Luca Argentero in Doc-Nelle tue mani | trionfo annunciato

Leggi su amica

(Di giovedì 13 gennaio 2022)è di nuovo Doc –tue. La seconda stagione della fortunatissima fiction di Rai 1 è dain tv per 8 serate da non perdere. È sicuramente una delle poche volte in cui possiamo dire che sarà un successo ancora prima di cominciare. Perché poche fiction hanno avuto lo stesso effetto tsunami che Doc –tueha avuto sugli ascolti di Rai 1 un paio di stagioni. E quindi, a grande richiesta, ecco che la seconda, attesissima stagione è già qui sugli schermi. Sempre connei panni del protagonista, il dottor Andrea Fanti. L’appuntamento èin tv alle 21.20 con i primi due episodi sui 16 nuovi, diretti da Beniamino Catena e Giacomo Martelli. GUARDA QUI LE FOTO DELLA ...