Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp Piazza Affari positiva in un'Europa cauta Invariato lo spread , che si posiziona a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,24%. Tra i listini europei poco mosso Francoforte , che mostra un +0,05%, ...

Spread Btp - Bund: scende a 130 punti base Leggero allentamento della tensione sui titoli di Stato europei, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni che scende lievemente: il differenziale viaggia a 130 punti base dopo un avvio di seduta a 132 'basis point'. Il rendimento del prodotto del Tesoro è all'1,24%.

Milano la migliore in Europa, tassi al top da luglio 2020 nell'asta di Btp In calo i future di Wall Street così come gli indici del Vecchio continente. In Italia la produzione industriale è tornata a crescere a novembre. Stabili i prezzi del petrolio e dell'oro, mentre il do ...

