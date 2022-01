Serie C, Triestina “libera” dal Covid: negativo anche l’ultimo tesserato (Di giovedì 13 gennaio 2022) Serie C, comunicato ufficiale della Triestina. Il club friulano non conta ora alcun positivo al Covid dopo l’ultimo tampone Triestina libera dal Covid. anche l’ultimo tesserato si è negativizzato come comunicato dal club. COMUNICATO – «U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che l’ultimo tampone molecolare al quale si è sottoposto il giocatore precedentemente positivo al Covid-19, ha fatto riscontrare esito negativo nel primo pomeriggio di oggi. Dopo le visite mediche di rito come da protocollo, il calciatore potrà quindi riaggregarsi al resto dei compagni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022)C, comunicato ufficiale della. Il club friulano non conta ora alcun positivo aldopotamponedalsi è negativizzato come comunicato dal club. COMUNICATO – «U.S.Calcio 1918 comunica chetampone molecolare al quale si è sottoposto il giocatore precedentemente positivo al-19, ha fatto riscontrare esitonel primo pomeriggio di oggi. Dopo le visite mediche di rito come da protocollo, il calciatore potrà quindi riaggregarsi al resto dei compagni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

