Serena Rossi | “‘La sposa’ parla di emancipazione | la dedico a mia nonna”

"Una storia che parla di emancipazione, di accoglienza e di umanità". Definisce con queste parole, Serena Rossi, 'La sposa', la serie, in prima serata su Rai1 da domenica 16 gennaio, in cui l'attrice napoletana interpreta Maria. Un personaggio nel quale racconta di essersi riconosciuta: "In lei c'è tanto di me e tanto anche di mia nonna, che è mancata mentre giravamo e alla quale desidero dedicare questo film". Le tre puntate della serie – coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy con la regia di Giacomo Campiotti – sono ambientate nel passato, alla fine degli anni '60, ma parlano al presente, affrontando tematiche attualissime come l'emancipazione femminile, la parità di genere, e il rispetto delle differenze socio-culturali.

