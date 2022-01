Pioli: «Primo tempo senza intensità e ritmo, colpa mia» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stefano Pioli ha parlato al termine della sfida di Coppa Italia vinta dal suo Milan ai supplementari contro il Genoa di Sheva Non può essere soddisfatto Stefano Pioli, malgrado la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia ottenuta ai supplementari contro il Genoa. Ecco le sue parole a Mediaset: SOFFERENZA– «Primo tempo con troppa poca energia, intensità e ritmo. colpa mia. Poi i ragazzi sono stati bravi a riprenderla e vincerla. Tutta la squadra ha interpretato male il Primo tempo, quindi vuol dire che è colpa mia e di come l’abbiamo preparata. Dobbiamo migliorare, io per Primo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stefanoha parlato al termine della sfida di Coppa Italia vinta dal suo Milan ai supplementari contro il Genoa di Sheva Non può essere soddisfatto Stefano, malgrado la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia ottenuta ai supplementari contro il Genoa. Ecco le sue parole a Mediaset: SOFFERENZA– «con troppa poca energia,mia. Poi i ragazzi sono stati bravi a riprenderla e vincerla. Tutta la squadra ha interpretato male il, quindi vuol dire che èmia e di come l’abbiamo preparata. Dobbiamo migliorare, io per». L'articolo proviene da Calcio News 24.

