Perché si potrà perdere il Reddito di Cittadinanza senza Green Pass dal 1 febbraio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si potrà perdere il Reddito di Cittadinanza senza Green Pass, dal prossimo 1 febbraio. Il motivo va spiegato sulla base delle ultime regole previste per ottenere il sussidio governativo e naturalmente in riferimento anche alle misure di contenimento dell’attuale pandemia Covid-19. Da cosa dipende la perdita del sussidio Le ultime modifiche inserite nella legge di Bilancio che riguardano l’erogazione e il mantenimento del Reddito di Cittadinanza prevedono che tutti i beneficiari del sussidio frequentino assiduamente i centri per l’impiego. L’obiettivo è naturalmente quello di trovare un’occupazione a quanti più cittadini usufruiscono dell’aiuto. Contestualmente al cambiamento messo in campo per il sussidio, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Siildi, dal prossimo 1. Il motivo va spiegato sulla base delle ultime regole previste per ottenere il sussidio governativo e naturalmente in riferimento anche alle misure di contenimento dell’attuale pandemia Covid-19. Da cosa dipende la perdita del sussidio Le ultime modifiche inserite nella legge di Bilancio che riguardano l’erogazione e il mantenimento deldiprevedono che tutti i beneficiari del sussidio frequentino assiduamente i centri per l’impiego. L’obiettivo è naturalmente quello di trovare un’occupazione a quanti più cittadini usufruiscono dell’aiuto. Contestualmente al cambiamento messo in campo per il sussidio, ...

